A la rencontre des éleveurs Paris Expo Porte de Versailles, 5 mars 2023, Paris.

Découvrez l’élevage de porcs par ceux dont c’est le quotidien

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Découvrez en vidéo les élevages de Lydia, Sébastien, Sophie et Gauthier pour en apprendre plus sur l’élevage de porcs.

Sophie, David et Gildas ont également enregistré des vidéos dans leurs élevages pour répondre à plein de questions sur leur métier : découvrez-les sur nos bornes tactiles.

Et tout au long de la semaine, des éleveurs de porcs des 4 coins de France se relaieront pour échanger avec vous et vous parler de leur métier en chair et en os.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T09:30:00+01:00

2023-03-05T17:30:00+01:00