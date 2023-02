Rencontre juridique en forêt Paris Expo Porte de Versailles, 5 mars 2023, Paris.

Entrée libre

Pour en savoir plus sur ce que l'on a le droit ou non de faire au sein de sa forêt, venez rencontrer une juriste spécialisée sur les questions juridiques forestières.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Être propriétaire forestier implique des droits mais également des devoirs vis-à-vis de la société. Les sujets forestiers sont régis par de très nombreuses réglementations. Pour en savoir plus sur ce que l’on a le droit ou non de faire au sein de sa forêt, nous vous proposons de venir rencontrer la juriste de Fransylva qui pourra vous orienter sur ces questions.

Cette animation est proposée par Fransylva, la Fédération des syndicats des propriétaires forestiers privés.

Fransylva représente et défend les 3,5 millions de propriétaires forestiers et les informe sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les moyens de gérer leur forêt en acteur responsable et les accompagne vers une gestion durable de leur forêt.



