Venez révéler les secrets de vos placards avec l’opération « Plein pot sur les emballages ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Animation gratuite

Equipé simplement d’un smartphone, d’une dose de curiosité et de votre bonne humeur venez sur le stand de l’ADEME pour participer de sciences collaboratives ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Pour donner à tous, les moyens d’agir, Open Food Facts et l’ADEME lancent une opération participative exceptionnelle de collecte des données complètes des emballages alimentaires (poids, matières…). Une ressource précieuse pour réduire leur impact, favoriser l’éco-conception, le tri, l’affichage environnemental, et la recherche. Ces données seront consolidées dans une base publique, accessible à tous et mise à jour dans la durée. Ce projet se fera en collaboration avec les fabricants et les consommateurs.

