Soutien historique pour les producteurs de lait CQLP, échanges avec les producteurs autour de cette nouvelle rémunération (0,54€/L) Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2023, Paris.

Nouveau niveau de soutien historique pour les producteurs de lait (0,54€/litre) Producteurs et consommateurs seront réunis pour échanger sur la nouvelle rémunération votée collectivement.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Pour la 1ère fois, notre démarche de consommateurs qui soutiennent les producteurs aura son propre stand sur lequel des producteurs associés à la démarche seront mobilisés pour parler de leur beau métier et notre initiative collective. Ce sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de vérifier en direct que la rémunération votée collectivement par les consommateurs est bien juste et durable pour eux.

RDV SUR LE STAND « C’EST QUI LE PATRON ?! » – HALL 1, STAND 1F029

Quand on paye le juste prix, ça marche !

Dans ce contexte de hausse des coûts de production, il est plus que jamais indispensable de sauver ceux qui nous nourrissent. Quand on rémunère des producteurs au juste prix, on leur permet de vivre de leur travail et on investit donc dans le monde agricole de demain. C’est ce que nous tous consommateurs faisons depuis 7 ans au sein de l’initiative « C’est qui le Patron ?! ». Aujourd’hui encore, nous décidons collectivement de revaloriser la rémunération des producteurs de lait au juste prix de 0,54€/L. Cette hausse historique de 9 centimes va permettre à des hommes et des femmes qui nous nourrissent chaque jour de continuer de vivre de leur métier. Il y a urgence car aujourd’hui 27 fermes disparaissent chaque jour en France. L’histoire de Stéphane illustre à la perfection l’enjeu de la juste rémunération, la voici.

Stéphane, éleveur laitier dans l’Ain (01), fait partie des premiers agriculteurs aidés grâce aux ventes du lait « C’est qui le Patron ?! ». Avant l’arrivée de notre démarche de consommateurs en 2016, lui et les producteurs de la coopérative Bresse Val de Saône ne s’en sortaient pas, ils vendaient leur lait à perte. « Chaque jour qui passe c’est un trou supplémentaire qui s’agrandit, les jours sont comptés, on travaille à perte. On se pose de vraies questions, jusqu’au point de se demander si on continue ou non ».

La mobilisation des consommateurs a permis à Stéphane de rapidement redresser la barre grâce à un cahier des charges qualitatif voté collectivement (alimentation des vaches sans OGM, pâturage 4 mois dans l’année…) ainsi qu’une rémunération stable et garantie dans le temps.

“Le jour où on est rentré dans la démarche « C’est qui le Patron ?! » ça a été une bouffée d’oxygène monumentale.”

La juste rémunération lui permet d’aller encore + loin et d’améliorer son bien-être et celui de ses animaux

Grâce à cette rémunération juste et stable votée collectivement, Stéphane a pu rapidement bénéficier d’un soutien d’abord moral : « Ça nous a vraiment remonté le moral de savoir qu’on ne travaillait pas pour rien ».

Cela lui a aussi permis d’anticiper ses finances et ainsi prévoir des aménagements. Il a par exemple construit un nouveau bâtiment et mis en place des pratiques agricoles qui s’appuient sur la biodiversité.

« Je gagne du temps grâce aux investissements qui permettent un bien-être pour moi mais aussi pour les animaux. »

« C’est qui le Patron ?! m’a vraiment aidé. Si on n’avait pas eu un prix du lait rémunérateur, je n’aurais peut-être pas mis des options pour le bien-être des animaux. »

Stéphane est en lice pour le Concours Général Agricole

7 ans après, la concrétisation de ces aménagements ? Stéphane, félicité par ses différents aménagements en faveur de la biodiversité et du territoire, va représenter le département de l’Ain au Concours Général Agricole, catégorie « Pratiques agroécologiques ».

Quand on rémunère des producteurs au juste prix, on leur permet de reprendre confiance en leur travail. Ils retrouvent le sourire et ont envie d’investir pour un monde agricole plus vertueux.

Ce lien entre les consommateurs et le monde agricole est au cœur de notre initiative collective, alors si vous voulez rencontrer Stéphane ou l’une des 3000 familles de producteurs soutenues par « C’est qui le Patron ?! », venez nous rencontrer au stand du Salon de l’Agriculture. En nous mobilisant tous nous pouvons faire que cette histoire devienne celle de milliers d’autres familles de producteurs partout en France.



