Apprenez à transformer votre frigo et votre garde-manger en mine d'or ? Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2023, Paris. Apprenez à transformer votre frigo et votre garde-manger en mine d'or ? 4 et 5 mars Paris Expo Porte de Versailles

En Bretagne, les agriculteurs et les filières s’engagent contre le gaspillage à travers le don agricole… handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Avec l’application mobile anti-gaspi Frigo Magic, venez découvrir comment vous pouvez cuisiner des plats simples et bons au quotidien. Autour d’une démonstration de l’application et d’un atelier de cuisine, venez déguster des recettes gourmandes imaginées par nos chefs que vous pourrez cuisiner avec 3 fois rien. Nous vous montrerons comment rien ne se jette et tout se cuisine pour en finir avec le gaspillage alimentaire…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:00:00+01:00

2023-03-05T19:00:00+01:00 Frigo Magic

