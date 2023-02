Dégustation de crêpes et galettes des “Crêperies gourmandes” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dégustation de crêpes et galettes des “Crêperies gourmandes” Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2023, Paris. Dégustation de crêpes et galettes des “Crêperies gourmandes” 4 et 5 mars Paris Expo Porte de Versailles Nos maîtres crêpiers vous livreront quelques-uns de ses secrets… Les plus curieux pourront également s’initier à l’art de tourner les crêpes sur les biligs ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{“link”: “https://larmen.eatbu.com/?lang=fr”}, {“link”: “https://creperielabigoudene.fr/”}, {“link”: “http://www.creperiesgourmandes.com”}] Nos maîtres crêpiers vous livreront quelques-uns de ses secrets… Les plus curieux pourront également s’initier à l’art de tourner les crêpes sur les biligs ! Laissez-vous tenter par les crêpes et les galettes cuisinées pour vous par deux maîtres crêpiers bretons, ambassadeurs des Crêperies Gourmandes : Stéphane Pichon, élu meilleur crêpier de France (crêperie l’Armen, la Pointe du Raz) https://larmen.eatbu.com et Gilles Bouexiere (Crêperie La Bigoudène, Dinan) www.creperielabigoudene.fr Le label « crêperies gourmandes » a pour objectif d’assurer au consommateur : – une prestation d’accueil, de service et de restauration de qualité – une qualité vérifiée via un cabinet d’audit indépendant (sous la forme d’un client mystère) – l’approvisionnement via des producteurs locaux www.creperiesgourmandes.com

2023-03-04

2023-03-05

