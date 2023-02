Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2023, Paris. Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Samedi 4 mars, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Liliane Allemand et Lise Fossat, Présidente et animatrice du SRG Figues de Vézénobres, seront sur le stand du Conseil départemental du Gard pour vous faire déguster des produits à base de figues. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le Site Remarquable du Goût “Figues de Vézénobres” Le Gard regroupe à lui seul cinq Sites remarquables du goût qui mettent en valeur cinq unités paysagères typiques allant des Cévennes à la Méditerranée. Le Conseil départemental du Gard et Gard tourisme se sont engagés depuis de nombreuses années à accompagner et valoriser les savoir-faire, les hommes, les femmes et les terroirs de ces produits locaux.

Véritables emblèmes d’un bien vivre à la gardoise, les Sites remarquables du goût du Gard sont partenaires de la démarche « Le Gard, Militant du goût », initiée par le Conseil départemental.

À part l’olivier, peu d’arbres ont, au service de l’humanité, l’ancienneté du figuier. En mai 2000, le Conservatoire national de la Figue, implanté sur l’île de Porquerolles, a dédoublé une partie de sa collection de figuiers et près de 800 arbres ont été plantés sur le versant sud du village de Vézénobres.

Tous les ans en octobre, Vézénobres fête les journées méditerranéennes de la figue. Ce terroir d’exception a obtenu le label Site remarquable du goût en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:00:00+01:00

2023-03-04T13:00:00+01:00 Conseil départemental du Gard

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-04 was last modified: by Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 4 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris