Circuit court : Nouvel El dorado ou effet de mode ? Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2023, Paris.

Circuit court : Nouvel El dorado ou effet de mode ? Vendredi 3 mars, 16h00 Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Table ronde avec les experts des circuits courts : Lisy.co, Ferme and co, le Conseil National pour la Résilience Alimentaire et le Crédit Agricole.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Retrouvez nos experts des circuits courts pour débattre autour du thème : “Circuit court : Nouvel El dorado ou effet de mode” ?

Le Covid a fait émerger les circuits courts et a changé les mentalités sur notre consommation notamment. 3 ans après, les circuits courts sont-ils toujours d’actualité ? Sont-ils l’avenir d’une consommation et d’une agriculture plus raisonnées ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T16:00:00+01:00

2023-03-03T17:00:00+01:00

Lisy.co