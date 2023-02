Le Gard se partage avec le concert d’Hedena Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Gard se partage avec le concert d’Hedena Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2023, Paris. Le Gard se partage avec le concert d’Hedena Vendredi 3 mars, 15h00 Paris Expo Porte de Versailles Hedena, un groupe composé de deux artistes Italiens et maintenant basé au Grau-du-Roi, sera présent sur le stand du Conseil départemental du Gard. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{“link”: “https://before.gard.fr/2022/11/16/hedena-remporte-ledition-2022/”}] Composé de Marco Trapanese (voix, guitare, synthé) et de Davide Duccini (batteur), ce groupe, basé au Grau-du-Roi, est lauréat des Before 2022 (concours de musiques actuelles organisé par le Conseil départemental du Gard).

Le duo propose une pop électro chaleureuse, profonde, sexy et cathartique. Dès les premières notes et les premiers mots, sa musique fédératrice provoque une irrésistible envie de partage.

Le groupe participera à la tournée régionale « Tour de Chauffe » sur 4 dates inscrites au calendrier 2024.

