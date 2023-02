Témoignage d’un agriculteur de son utilisation des outils digitaux sur son exploitation en polycultures élevage depuis 2 ans. Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Témoignage d’un agriculteur de son utilisation des outils digitaux sur son exploitation en polycultures élevage depuis 2 ans. Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2023, Paris. Témoignage d’un agriculteur de son utilisation des outils digitaux sur son exploitation en polycultures élevage depuis 2 ans. Vendredi 3 mars, 14h00 Paris Expo Porte de Versailles

Entrée libre

Présentation d’une ferme équipée d’une application pour la gestion des ateliers bovins allaitants, Cultures et Pâturage. Bilan sur la mise œuvre et l’utilisation : gain de temps et optimisations Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T14:00:00+01:00

2023-03-03T14:55:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Témoignage d’un agriculteur de son utilisation des outils digitaux sur son exploitation en polycultures élevage depuis 2 ans. Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-03 was last modified: by Témoignage d’un agriculteur de son utilisation des outils digitaux sur son exploitation en polycultures élevage depuis 2 ans. Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 3 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris