Depuis 1830, la Filature du Valgaudemar (05) fabrique des fils en fibres naturelles. L’occasion de découvrir en s’amusant avec Marie-Laure, comment on carde la laine des moutons pour créer un fil. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Héritière d’un savoir-faire unique, la Filature du Valgaudemar (Saint-Firmin) créée en 1830 au cœur des Hautes Alpes, est l’une des dernières entreprises françaises à proposer la fabrication de fils en fibres naturelles. Sauvée en 2019, véritable « patrimoine vivant », elle a été reprise par Marie-Laure Laurent. Une entrepreneure passionnée, qui s’est lancée le défi de préserver ce magnifique patrimoine industriel, en le faisant entrer dans une nouvelle ère : sauvegarde du métier de filateur, adaptation aux exigences environnementales, collaboration avec les acteurs de la filière laine française et développement de fils français d’exception.

A l’aide d’une petite cardeuse à main, Marie-Laure invitera les enfants (et les plus grands) à actionner la manivelle afin de comprendre le travail de transformation d’une fibre de laine en fil avant de partir avec une mèche de laine cardée.

L’occasion également de présenter l’histoire et les activités de la Filature de Laines du Valgaudemar, les différentes races ovines productrices de laine et les produits commercialisés par l’entreprise, disponibles à la boutique du stand des Hautes-Alpes (fils 100 % Mérinos d’Arles français).

