Topinamour : et si on arrêtait de juger sur le physique ? Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2023, Paris. Topinamour : et si on arrêtait de juger sur le physique ? Vendredi 3 mars, 10h30, 14h00 Paris Expo Porte de Versailles

entrée libre

Venez rencontrer le Topi Team et son concept pour stopper la discrimination des fruits et légumes trop petits, trop gros, en surplus et biscornus ! Enrayons ensemble le gaspillage alimentaire ! handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Quiz concours, composé de 7 questions sur les proportions du gaspillage alimentaire dans notre quotidien et son impact écologique. Notre équipe sera présente pour échanger sur l’histoire de Topinamour, de son concept et surtout de l’urgence d’arrêter de discriminer les fruits et légumes et donc de gaspiller.

