Atelier « Les mystères du sol » animé par Futur en herbe Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier « Les mystères du sol » animé par Futur en herbe Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2023, Paris. Atelier « Les mystères du sol » animé par Futur en herbe Vendredi 3 mars, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

Animation gratuite

Atelier d’observation active des sols. Les enfants pourront mener une mission d’exploration de la terre et participer à un quiz afin de découvrir les mystères de ce monde méconnu. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Qui habite dans la terre ? De quoi est composé le sol?

Lors de cette animation, les enfants devront retrouver, dans une terre riche et vivante, toute la biodiversité qu’elle contient. A l’aide de microscopes et de pinces, les enfants auront pour mission de découvrir toutes les petites bestioles qui se trouvent dans la terre et de les identifier grâce à des fiches référentielles. En comparant leurs explorations, ils découvriront ainsi les nombreux éléments que l’on peut trouver sous terre et comprendront l’importance de la biodiversité des sols.

Venez découvrir cette animation sur le stand de l’ADEME.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T09:00:00+01:00

2023-03-03T13:00:00+01:00 Futur en herbe

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age minimum 5 Age maximum 14 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier « Les mystères du sol » animé par Futur en herbe Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-03 was last modified: by Atelier « Les mystères du sol » animé par Futur en herbe Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 3 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris