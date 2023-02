Ipsago : les biscuits sains et anti-gaspis ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre

Découvrez l’histoire originale d’Ipsago, 2 amis qui souhaitent vous prouver que des biscuits peuvent être à la fois gourmands, sains et anti-gaspis ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le pari des fondateurs d’Ipsago, 2 amis d’enfance qui souhaitent oeuvrer contre le gaspillage alimentaire, est de réaliser des biscuits gourmands à base de drêches de brasserie provençales ou de fruits et légumes hors-calibres !

Biscuits apéritifs, encas et goûters sont leurs produits issus d’ingrédients locaux, de cicruits-courts et de l’agriculture biologique.

Thibault et Renaud, les créateurs, seront présents sur le stand de la Région Sud pour vous faire déguster leurs produits et vous parler de leur aventure !

Êtes-vous prets à craquer pour des biscuits aussi bons pour votre palais que pour la planète ?

