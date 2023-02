Agriculture durable et innovation : l’agroforesterie dans la filière de l’huile de palme Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Agriculture durable et innovation : l'agroforesterie dans la filière de l'huile de palme Jeudi 2 mars, 14h30 Paris Expo Porte de Versailles

entrée libre

Présentation de l’Alliance pour la préservation des forêts Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Présentation de l’Alliance pour la préservation des forêts, une expérimentation unique au monde menée depuis 3 ans pour proposer une réponse innovante à la déforestation dans la région de Sabah à Bornéo. Avec le soutien du gouvernement français et du collectif d’entreprises du même nom.

● Marc Ancrenaz, primatologue et scientifique de l’ONG Hutan

● Christophe Bordin, vice-Président de l’Alliance pour la Préservation des Forêts

● Philippe Petithuguenin, directeur adjoint du CIRAD

● Alain Rival, chercheur au Cirad

