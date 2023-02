Concours des races de l’OSCAR Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Concours des races de l’OSCAR Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris. Concours des races de l’OSCAR Jeudi 2 mars, 14h00 Paris Expo Porte de Versailles Les trois races de l’OSCAR à savoir Cotentin, Avranchin et Roussin de la Hague réalisent chacun leur concours de béliers. Au total 24 béliers en concours. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Chaque race réalise son concours avec deux critères notés : les qualités bouchères par la conformation et la qualité de la laine.

Pour les cotentins, 6 béliers seront présents avec 3 béliers dans la catégorie jeunes et 3 béliers dans la catégorie béliers d’âge. Pour les avranchins il en est de même. Les roussins, avec 12 béliers, possèdent une catégorie intermédiaire avec les béliers âgés de 2 à 3 ans.

Par ailleurs, des animations sont proposées pendant le concours telle que la pesée des béliers cotentins.

