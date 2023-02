Présentation de la Fresque du sol Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris.

Présentation de la Fresque du sol Jeudi 2 mars, 14h00 Paris Expo Porte de Versailles

La Fresque du Sol est un atelier qui permet d’apporter les connaissances de base sur ce qu’est un sol, son fonctionnement…

Venez découvrir cet outil sur le stand de l’ADEME.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Les sols portent notre avenir !

La Fresque du Sol est un atelier collaboratif développé sur le principe de la Fresque du climat, qui permet d’apporter les connaissances de base sur ce qu’est un sol, son fonctionnement, les services que l’on en retire et les menace qui pèsent sur cette ressource non renouvelable …

Elle permet de faire prendre conscience que la gestion durable des sols est un sujet complexe et transversal, puis amène les participants à se questionner sur leurs pratiques et réfléchir à des solutions d’actions à mettre en œuvre.

Venez découvrir cet outil développé par l’AFES et l’ADEME et apprenez-en plus sur le sol, avec les ingénieurs de l’ADEME spécialistes de ces sujets.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T14:00:00+01:00

2023-03-02T18:00:00+01:00