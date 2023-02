Participer à la transition agroécologique avec le jeu vidéo “Roots of Tomorrow” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Animation gratuite

“Roots of Tomorrow” est un jeu vidéo de stratégie d’agriculture qui vous aide à comprendre les enjeux du secteur agricole et à prendre des décisions durables pour gérer votre exploitation. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Incarnez un agriculteur en France et faites les bons choix pour évoluer vers une agriculture respectueuse de l’environnement et de la société. Ce jeu de stratégie et de gestion agricole est un moyen amusant et interactif d’apprendre les principes de l’agroécologie et de découvrir comment les agriculteurs peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique en adoptant des pratiques durables.

Le jeu vidéo “Roots of Tomorrow” a été développé en partenariat avec l’ADEME, l’agence de la transition écologique.

Venez le découvrir sur le stand de l’ADEME !

2023-03-02T14:00:00+01:00

2023-03-02T18:00:00+01:00 Gamabilis

