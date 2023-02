Les Hautes-Alpes : des produits riches en couleurs et en saveurs Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre

Charcuterie, bleu, pâtes ou encore noix, les hauts-alpins vous présentent leur fierté ! handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel hi;mi;pi;vi;ii Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Venez partager un moment de convivialité avec les hauts-alpins autour de produits typiques de leur territoire ! Bleu du Queyras, charcuterie ou noix, ils seront ravis de vous faire gouter leurs productions faites avec passion !

Après dégustations, rencontres et découvertes de toute la diversité de l’activité agricole de ce département sur le stand de la Région Sud, rendez-vous sur le stand “Hautes-Alpes” pour acheter leurs produits !

