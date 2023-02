« LE » CONCOURS GENERAL AGRICOLE LIMOUSIN Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris.

Accès libre

La « Top 14 » de la race Limousine ! Venez encourager les éleveurs et admirer les animaux en concours

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

40 animaux, rigoureusement sélectionnés parmi plus de 220 candidats, le meilleur des élevages de la race, un animateur professionnel chevronné, de l’image, de la musique, de l’ambiance, une scénographie valorisante et une retransmission via internet dans le monde entier…

Tels sont les ingrédients de ce show Limousin qui déplace chaque année de nombreux professionnels mais aussi le grand public de France et de l’étranger. Il se déroulera le jeudi 2 mars de 9h30 à 13h00 sur le grand ring du Hall 1. Les éleveurs en lice, venus de toute la France, avec leur histoire et leur savoir-faire vous attendent nombreux pour partager leur passion avec vous. Venez les rencontrer et les encourager, et peut-être même déguster un peu de viande Limousine !



France Limousin Sélection