Jouez pour en savoir plus sur le cochon ! Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris. Jouez pour en savoir plus sur le cochon ! Jeudi 2 mars, 09h30 Paris Expo Porte de Versailles Devenez incollables sur le cochon grâce à notre roue « Fake or Real ? » avec de nombreux lots à gagner ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Devenez incollables sur le cochon grâce à notre roue « Fake or Real ? » avec de nombreux lots à gagner !

Découvrez ce que mangent les cochons et fabriquez vous-même une ration avec nos céréales grâce à notre animation Fabrique ton aliment.

Jouez sur nos bornes tactiles et découvrez les différentes salles d’un élevage avec un jeu à découvrir dans chaque salle.

Un Cochon qui Rit ® géant vous attend pour un quizz sur l’univers du cochon.

2023-03-02T09:30:00+01:00

2023-03-02T18:30:00+01:00

