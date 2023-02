U Enseigne est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

U Enseigne est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris. U Enseigne est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Jeudi 2 mars, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Le jeudi 2 mars le partenaire Bleu-Blanc-Coeur qui sera sur le stand sera U Enseigne Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France U Enseigne : Système U met le « bien manger » et le « mieux consommer » au cœur de sa démarche RSE.

L’enseigne a donc noué dès 2007 un partenariat avec l’Association Bleu-Blanc-Cœur et adopté sa démarche qui vise à mieux nourrir les animaux pour mieux nourrir les Hommes.

Ce sont aujourd’hui ses gammes complètes de produits U qui en sont issues, avec plus de 260 produits : œufs, bœuf, porc, volaille, lait en bouteille, ultra-frais… Un choix différenciant qui répond à la volonté de Système U d’accompagner ses clients dans une consommation toujours plus durable à prix accessible, et le monde agricole vers une transformation durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T09:00:00+01:00

2023-03-02T17:30:00+01:00

