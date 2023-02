Le Concours de Jugement d’Animaux par les Jeunes (CJAJ) en race Limousine Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre

Venez encourager des jeunes passionnés d’élevage et de Limousine ! handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le principe du concours consiste à juger des élèves de l’enseignement agricole ou jeunes agriculteurs récemment installés, sur leur aptitude au pointage des animaux, ici en race Limousine. Le concours se déroule en parallèle du Concours Général Agricole Limousin à la fin duquel les 3 meilleurs jeunes sont récompensés.

