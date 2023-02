Le Gard se déguste avec ses 5 Sites remarquables du goût Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris.

Jérôme Daumet, Président du SRG et de l’Association de Défense de l’Oignon des Cévennes, vous fera découvrir l’oignon doux des Cévennes sur le stand du Conseil départemental du Gard.

Le Gard regroupe à lui seul cinq Sites remarquables du goût qui mettent en valeur cinq unités paysagères typiques allant des Cévennes à la Méditerranée.

Le Conseil départemental du Gard et Gard tourisme se sont engagés depuis de nombreuses années à accompagner et valoriser les savoir-faire, les hommes, les femmes et les terroirs de ces produits locaux.

Véritables emblèmes d’un bien vivre à la gardoise, les Sites remarquables du goût du Gard sont partenaires de la démarche « Le Gard, Militant du goût », initiée par le Conseil départemental.

L’oignon doux est le premier produit en Europe à décrocher une AOC en 2003, puis une AOP en 2008, grâce à l’Association de défense de l’oignon doux des Cévennes créée en 1992, qui fédère toutes les initiatives locales avec la volonté de tisser un lien étroit entre les habitants du pays et les visiteurs, pour donner à cette production identitaire le rayonnement qu’elle mérite.

Fondant et nacré, l’oignon doux se reconnaît à son aspect satiné, à sa texture très tendre et à sa délicatesse de goût qui en font un oignon “haut de gamme”, délicieux aussi bien cru que cuit.



Conseil départemental du Gard