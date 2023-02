Avec Solaal, stop au gaspillage alimentaire Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2023, Paris.

En Bretagne, les agriculteurs et les filières s’engagent contre le gaspillage à travers le don agricole…mais il n’y pas que les agriculteurs qui peuvent réduire le gaspillage alimentaire, il y a aussi les consommateurs ! Venez découvrir sur le stand des recettes anti-gaspi.

SOLAAL Bretagne. Reconnue d’intérêt général, cette association pilotée par la FRSEA, JA Bretagne et la Chambre régionale d’agriculture, facilite le lien entre les donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. Il ne s’agit pas d’intervenir à la place des associations d’aide alimentaire mais d’augmenter les apports en nature, pour répondre à leur appel devant l’augmentation des personnes les plus démunies.

Au total en Bretagne depuis 2013, ce sont plus de 1 300 tonnes de produits agricoles qui ont été donnés grâces à la générosité du monde agricole, dont 70 % de fruits et légumes, ce qui représente l’équivalent de 2,6 millions de repas.

