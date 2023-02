Ludivine et Jean-Baptiste, 2ème prix au concours “produit fermier innovant” pour leur sirop de châtaignes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ce jeune couple d'agriculteurs, Jean-Baptiste et Ludivine, souhaite renouer avec la tradition du marron. Originaire du Maine-et-Loire, Jean-Baptiste Hérissé vit au Val, où il a monté, voici une vingtaine d'années, une entreprise d'élagage. Avec son épouse Ludivine, ils sont aussi propriétaires d'un gîte rural au sein de leur propriété

C’est en 2019 que le couple se met en tête de réaliser son « rêve d’enfant ». Pour la production de châtaignes, il a fallu tout d’abord se rendre en Dordogne pour choisir des plants résistants aux maladies. Aujourd’hui, 450 châtaigniers greffés couvrent un verger de 8 ha

En 2022, le couple obtient le 2ème prix du concours régional du produit fermier innovant, le 15 octobre 2022 à Pontivy (56). Venez les rencontrer sur le stand Terres et Mers de Bretagne ! Produits : châtaignes, céréales biologiques et transformation, pour l’alimentation, de ces matières premières

