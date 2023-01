La viande de gibier en débat Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris.

La viande de gibier en débat Mercredi 1 mars, 17h30 Paris Expo Porte de Versailles

Échanges sur la filière française de venaison

InterProchasse débattra avec ses invités et les Chefs Euro-Toques France autour du thème : « Comment mettre en place une filière venaison française capable de répondre aux attentes des consommateurs, du commerce et de la restauration hors domicile« .

Selon un rapport du CGAAER (Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux), la viande de gibier représenterait de l’ordre de 1 % du total de la viande consommée en France. Or près de 80% de la venaison commercialisée en France est aujourd’hui importée.

Le rapport souligne que « la venaison, et notamment celle qui serait assortie d’une mention territoriale, bénéficie d’une intention favorable d’achat pour une très large majorité des Français. La venaison contribue à la variété des produits et à l’histoire de la gastronomie française ».

Ainsi 63% des Français se disent prêts à consommer du gibier.

Il y a donc nécessité de bâtir et structurer une filière venaison (viandes et carcasses des espèces chassées destinées à la consommation humaine) en France.



