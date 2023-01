Mobilité BioGNV : Comment décarboner, avec le biométhane, de la collecte de lait à l’achat de son yaourt en supermarché Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris.

Le BioGNV, grâce à son mode de production et son utilisation en local, offre de nombreux avantages et fait pleinement partie d’une économie circulaire vertueuse pour l’environnement et les territoires

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Le BioGNV, c’est l’usage du biométhane comme carburant. Son mode de production et son utilisation en local offre des avantages pour le territoire sur lequel il est développé.

Le BioGNV est un carburant au cœur de l’économie circulaire qui offre de nombreux bienfaits pour les territoires et des avantages pour leurs habitants et usagers. Il a des avantages en amont de sa production, puisqu’il participe à une meilleure gestion des déchets et à l’autonomie énergétique des territoires tout en créant de nouveaux emplois. Puis lors de son utilisation puisqu’il participe pleinement à l’amélioration de la qualité environnementale et à la transition énergétique pour une croissance verte.

Pour poursuivre les échanges après le débat, rendez-vous sur le stand de GRDF, hall 4, allée E stand n°114



