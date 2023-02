Trophées de la Nutrition Durable – RHD Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Trophées de la Nutrition Durable – RHD Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris. Trophées de la Nutrition Durable – RHD Mercredi 1 mars, 15h00 Paris Expo Porte de Versailles Sixième édition des Trophées de la Nutrition Durable pour la Restauration Collective. Pour remercier l’engagement des chefs de cuisine et leur équipe pour la démarche Bleu-Blanc-Cœur Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Cette année au Salon de l’Agriculture, l’association Bleu-Blanc-Cœur célèbrera la sixième édition des Trophées de la Nutrition Durable (TND) pour la Restauration Collective.

Ce concours a pour objectif de remercier l’engagement des chefs de cuisine et leur équipe.

Il y aura 6 lauréats en tout, répartis ainsi :

Restauration d’entreprise : 1 lauréat en gestion directe et 1 lauréat en gestion concédée

Restauration d’enseignement : 1 lauréat en gestion directe et 1 lauréat en gestion concédée

Restauration médico-sociale : 1 lauréat en gestion directe et 1 lauréat en gestion concédée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T15:00:00+01:00

2023-03-01T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Trophées de la Nutrition Durable – RHD Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-01 was last modified: by Trophées de la Nutrition Durable – RHD Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 1 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris