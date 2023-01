Fermentation & levures : des outils innovants au service d’une chaine alimentaire durable Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris.

Fermentation & levures : des outils innovants au service d’une chaine alimentaire durable Mercredi 1 mars, 11h30 Paris Expo Porte de Versailles

Les producteurs de levure apportent des solutions naturelles pour répondre aux enjeux de la transition agricole et de la durabilité de la chaîne alimentaire.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.chambresyndicalelevure.com/ »}]

Utilisées comme probiotiques en nutrition animale, les levures permettent de réduire considérablement l’usage des antibiotiques dans les élevages en renforçant les défenses immunitaires des animaux.

Sans danger pour l’homme et l’environnement, les levures sont également utilisées comme bio-fongicides naturels. Elles protègent les plantes en favorisant l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturelles et contribuent ainsi à réduire l’utilisation de fongicides chimiques.

Enfin, les levures sont capables de transformer les parties non comestibles des plantes en biocarburant. Sous l’action des enzymes et des levures, les fibres végétales (cellulose, hémicellulose, lignine) peuvent être transformées en bioéthanol, un carburant renouvelable à base de carbone non fossile.

La CSFL, Chambre syndicale française de la levure, débattra avec ses invités de tout l’intérêt de son secteur, source de solutions innovantes pour la transition écologique de la chaîne alimentaire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T11:30:00+01:00

2023-03-01T12:30:00+01:00