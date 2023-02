Un agriculteur LU Harmony parle de son métier aux enfants. Rendez-vous sur le stand LU HARMONY Pavillon 2.2 D043. Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris.

Un agriculteur LU Harmony parle de son métier aux enfants.

Rendez-vous sur le stand LU HARMONY Pavillon 2.2 D043. Mercredi 1 mars, 11h30, 13h30 Paris Expo Porte de Versailles

Retrouvez notre agriculteur LU Harmony Eric Bonnefoy qui expliquera simplement aux enfants (et pas que !) comment on cultive un blé de qualité bon pour l’environnement et pour faire de bons biscuits.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Retrouvez sur notre stand LU Harmony, Pavillon 2.2 D043, LA PAUSE LU. Lors de ces rendez-vous, prenez le temps d’écouter des experts sur différents sujets.

Ces rendez-vous orchestrés par Eric Bonnefoy, agriculteur du programme Harmony, auront lieu le mercredi 1er mars à 11h30 et 13h30 (30 minutes le créneau).

Notre agriculteur prendra du temps pour expliquer son métier et comment on fabrique des biscuits dans le respect de l’environnement et en application de la charte HARMONY.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T11:30:00+01:00

2023-03-01T14:00:00+01:00