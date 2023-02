Julie, 1er prix au concours “produit fermier innovant” pour sa glace au lait de chèvre et thé Chaï Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Julie, 1er prix au concours “produit fermier innovant” pour sa glace au lait de chèvre et thé Chaï Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris. Julie, 1er prix au concours “produit fermier innovant” pour sa glace au lait de chèvre et thé Chaï Mercredi 1 mars, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Des crèmes glacées « aussi douces qu’au lait de vache » Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Seulement quatre mois d’existence pour la chèvrerie Elle bêle, et leur crème glacée au thé Chaï a reçu le 1er prix du concours régional du produit fermier innovant, le 15 octobre 2022 à Pontivy (56). Des crèmes glacées « aussi douces qu’au lait de vache » conçues en éditions limitées, sans parfum artificiel et à base de produits de saison : vanille de Madagascar, cardamone-pistache, éclats de chocolat, caramel au beurre salé, thé chaï ou encore marron-beurre, à découvrir cet hiver…. à découvrir d’urgence. Venez la rencontrer sur le stand Terres et Mers de Bretagne ! Produits : Fromages frais, tomes, yaourts et glaces sont vendus sur l’exploitation, au magasin de la ferme de la Clef-des-Garennes, ouverture le mercredi de 16 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h

