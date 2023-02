Loeul & Piriot est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Loeul & Piriot est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2023, Paris. Loeul & Piriot est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Mercredi 1 mars, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Le mercredi 1er mars le partenaire Bleu-Blanc-Coeur qui sera sur le stand sera Loeul & Piriot Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Loeul & Piriot : Savourez l’engagement des éleveurs français de lapins en faveur du bien-être animal avec Lapin & Bien. Issue de lapins nés, élevés et transformés en France, la marque est l’aboutissement d’Éleveurs et Bien, le nouveau mode d’élevage de lapins sans cage, soutenu par CIWF, l’ONG qui défend un élevage durable. Les lapins sont élevés au sol dans de larges enclos. Déclinée sous différents formats, à destination des GMS et de la RHD, Lapin & Bien offre la garantie d’une viande de lapin de qualité, au goût unique, produite dans le respect de la démarche Bleu-Blanc-Cœur. La marque Lapin & Bien est commercialisée par LOEUL & PIRIOT, leader spécialiste sur le segment de la viande de lapin, qui s’engage en faveur du bien-être animal et auprès des éleveurs et des consommateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T09:00:00+01:00

2023-03-01T17:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Loeul & Piriot est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-01 was last modified: by Loeul & Piriot est le partenaire du jour sur le stand Bleu-Blanc-Coeur Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 1 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris