Gérer une forêt n'est pas aussi simple que l'on pourrait l'imaginer. A travers cette application de réalité virtuelle totalement développer dans un environnement forestier, le joueur pourra s'essayer à différentes missions. Conseil forestier, mesure d'un arbre et d'une grume, marquage d'un arbre à prélever, analyse du sol de la forêt, reboisement… autant d'actions qu'il sera nécessaire d'accomplir pour peut-être devenir le forestier de demain ! Cette animation est proposée par l'UCFF, Union de la Coopération Forestière Française. L'UCFF – Les Coopératives Forestières, agit pour valoriser les savoir-faire, les atouts et l'efficacité des coopératives forestières dans leurs actions pour le regroupement des propriétaires forestiers privés, la gestion des forêts et la commercialisation des bois

2023-03-01T08:30:00+00:00 – 2023-03-01T10:30:00+00:00

