Les Afterworks JA : « Plus de 200 000 départs à la retraite en 5 ans… comment les accompagner ? » Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Afterworks JA : « Plus de 200 000 départs à la retraite en 5 ans… comment les accompagner ? » Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Les Afterworks JA : « Plus de 200 000 départs à la retraite en 5 ans… comment les accompagner ? » Mardi 28 février, 17h00 Paris Expo Porte de Versailles Invités : les députés Dominique Potier (PS) et Julien Dive (LR) Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France L’année 2023 est celle du PLOAA. Dans ce contexte, inspiré par les thématiques des concertations, Jeunes Agriculteurs veut mettre en lumière quelques leviers qui sont des conditions de réussite du renouvellement des générations. C’est pourquoi les « afterworks JA », apéros thématiques d’influence, réguliers et conviviaux sont organisés. Ils inviteront une ou plusieurs personnalités qualifiées de 17h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T17:00:00+01:00

2023-02-28T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Afterworks JA : « Plus de 200 000 départs à la retraite en 5 ans… comment les accompagner ? » Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-28 was last modified: by Les Afterworks JA : « Plus de 200 000 départs à la retraite en 5 ans… comment les accompagner ? » Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris