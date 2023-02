Trophées de la Nutrition Durable – GMS Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Trophées de la Nutrition Durable – GMS Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Trophées de la Nutrition Durable – GMS Mardi 28 février, 15h00 Paris Expo Porte de Versailles Troisième édition des Trophées de la Nutrition Durable pour les GMS qui travaillent quotidiennement avec des produits des adhérents de la démarche Bleu-Blanc-Cœur Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Cette année au Salon de l’Agriculture, l’association Bleu-Blanc-Cœur célèbrera la troisième édition des Trophées de la Nutrition Durable (TND) pour les GMS.

Bleu-Blanc-Cœur a souhaité remercier les points de vente qui travaillent quotidiennement avec les produits des adhérents de la démarche.

En 2022, les TND GMS ont récompensé 13 magasins sur tout le territoire, engagés dans une politique d’approvisionnement responsable et locale qui vise à améliorer l’impact nutritionnel et environnemental de l’offre qu’ils proposent à leur clientèle, au travers de différentes catégories (partenariat local, promotion, investissement et filière).

