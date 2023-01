Du bio dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Du bio dans nos assiettes Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Du bio dans nos assiettes Mardi 28 février, 13h30 Paris Expo Porte de Versailles Pourquoi et comment avoir plus de bio au menu Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France L’Agence Bio invite à débattre avec ses invités, dont le Chef Thibaut Spiwack, autour du thème : « Du BIO Chef ! Plus de bio au menu, pourquoi et comment ?«

Après le débat, poursuivez la discussion et la réflexion, en allant sur le stand de l’Agence Bio, Hall 4, allée B, stand 10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T13:30:00+01:00

2023-02-28T14:30:00+01:00

