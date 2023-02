La biodiversité, c’est quoi ? Nous répondons à vos interrogations sur le stand LU HARMONY Pavillon 2.2 D043. Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris.

La biodiversité, c’est quoi ? Nous répondons à vos interrogations sur le stand LU HARMONY Pavillon 2.2 D043. Mardi 28 février, 11h30, 13h30 Paris Expo Porte de Versailles

Vous avez des questions sur ce que sont les pollinisateurs et leur diversité ?

Que font Harmony et LU pour les protéger ? Retrouvez-nous sur notre stand.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Découvrez LA PAUSE LU sur notre stand LU Harmony, Pavillon 2.2 D043. Lors de ces rendez-vous, prenez le temps d’écouter des experts sur différents sujets. Pour cette intervention du mardi 28 février à 11h30 et 13h30 (30 minutes le créneau), un trio d’experts de chez Mondelez International et NOE vous en apprendra plus sur ce sujet des pollinisateurs. Leur diversité et plus encore. Qui sont les pollinisateurs ? Connaissez-vous leur diversité ? Pourquoi faut-il les protéger ? Que font Harmony et LU pour les protéger ?

On vous attend pour tout vous expliquer !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T11:30:00+01:00

2023-02-28T14:00:00+01:00