Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages Mardi 28 février, 11h00 Paris Expo Porte de Versailles Table Ronde à dynamique environnementale sur les PSE dans les élevages Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Table ronde sur le thème : Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages avec les intervenants :

M. Jules Castro, Pur Projet

Mme Isabelle Le Callennec, Présidente Vitré Communauté

Eleveurs Ambassadeurs de la démarche Eco-Méthane

Mme Gaïd Jaffre, France TV

M. De Penaros, ALD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T11:00:00+01:00

2023-02-28T12:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-28 was last modified: by Les Paiements pour Services Environnementaux, une solution pour améliorer la durabilité et la décarbonation des élevages Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris