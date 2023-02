Présentations des races, produits et du territoire des Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Présentations des races, produits et du territoire des Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Présentations des races, produits et du territoire des Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P Mardi 28 février, 10h00 Paris Expo Porte de Versailles Rendez-vous sur le stand Auvergne Rhônes-Alpes pour découvrir les Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Les Fromages de Savoie sont le résultat d’un savoir-faire unique et protégé. Vous assiterez à une présentation des 8 Fromages de Savoie A.O.P et I.G.P mais aussi des races locales (vaches Abondances et Tarines, chèvres Alpines) et du territoire de production.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T10:00:00+01:00

2023-02-28T18:00:00+01:00

