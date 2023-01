Les marchés de gros, premiers acteurs alimentaires des territoires Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les marchés de gros, premiers acteurs alimentaires des territoires Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Les marchés de gros, premiers acteurs alimentaires des territoires Mardi 28 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Les marchés de gros de France jouent un rôle majeur, qui mérite d’être mieux connu et reconnu, dans l’aménagement du territoire, en faveur du commerce de proximité des productions agricoles. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{“link”: “http://marchesdegros.com/”}] Les marchés de gros favorisent l’organisation de la logistique urbaine, assurent la pérennité du commerce de proximité en lui assurant un approvisionnement diversifié et de qualité, centralisent et valorisent les productions régionales et locales et enfin agissent en faveur du développement durable.

Les principaux marchés, regroupés au sein de la FMGF, approvisionnent 45 millions de consommateurs, génèrent 25 000 emplois et réalisent 12,5 milliards de chiffre d’affaires.

2023-02-28

09h00-10h00

