Le mardi 28 février le partenaire Bleu-Blanc-Coeur qui sera sur le stand sera La Nouvelle Agriculture

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

La Nouvelle Agriculture :

LA NOUVELLE AGRICULTURE® est la marque des agriculteurs qui s’engagent à produire mieux, dans le respect de la nature, du bien-être animal et de la santé de tous.

La Nouvelle Agriculture est née de la volonté d’agriculteurs de l’Ouest de la France de retisser un lien fort et direct avec le consommateur. Ce sont des agriculteurs qui ont imaginé l’agriculture de demain : une agriculture innovante et respectueuse du vivant qui nous entoure, des agriculteurs capables d’élaborer des produits de qualité accessibles à tous, des produits issus directement des fermes pour une alimentation plus saine. Cette démarche ambitieuse, initiée il y a plus de 10 ans, encourage des pratiques de production orientées vers plus de bien-être animal et plus d’environnement. La Nouvelle Agriculture a notamment décidé d’encourager l’usage d’alternatives aux pesticides et aux antibiotiques en élevage, de placer le bien-être animal au cœur des fermes, de nourrir les animaux sans OGM (<0,9%). En partenariat avec l’association Bleu-Blanc-Cœur, la Nouvelle Agriculture diversifie l’alimentation des animaux, pour améliorer le profil nutritionnel des produits et favoriser la biodiversité des cultures. C’est une grande fierté que de pouvoir offrir des produits de qualité et accessibles à tous.

Mardi 28 février, seront présentés les ŒUFS PLEIN AIR, LES CUISSES DE POULET, et LES CHIPOLATAS SUPERIEURES de La Nouvelle Agriculture® au SIA, sur le stand Bleu-Blanc-Cœur !



2023-02-28T09:00:00+01:00

2023-02-28T17:30:00+01:00