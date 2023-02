Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? Mardi 28 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

gratuit

L’association LEGGO se mobilise pour la structuration de filières porteuses de valeur pour les producteurs et bonnes pour l’assiette. handicap moteur mi Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? L’association LEGGO, collectif d’une cinquantaine d’acteurs du champ à l’assiette du territoire Grand Ouest (Bretagne, Centre Val-de-Loire, Pays de Loire et Normandie), se mobilise pour la structuration de filières porteuses de valeur pour les producteurs et bonnes pour l’assiette. Ce sont les Chambres d’agriculture qui sont à l’initiative de la création de ce collectif et de son animation. Son ambition est de s’organiser collectivement pour relocaliser les filières de production de ces cultures (pois, féverole, lupin, lentilles, pois chiche, soja, haricots) et de leur valorisation sur ce territoire.

Véritable vigie pour favoriser la montée en compétence, réseau et catalyseur d’actions impulsées par ses adhérents LEGGO accompagne les acteurs de ces filières de demain.

Les légumineuses à Graines, c’est deux fois par semaine. Elles permettent de diversifier les apports de protéines dans les assiette.

Aujourd’hui on recense une surface seulement de 100 ha de légumes secs (lentille et pois chiche) en Bretagne.

Forte de ses exploitations et de son tissu agrolimentaire, la Bretagne explore sa capacité à produire et à valoriser ces graines dans une gamme variée de produits : en brut, en surgelé, en appertisé, en farine et sous de protéines texturées.

Venez à notre rencontre le 28/02, vous découvrirez ces produits cuisinés par nos chefs pour tous les instants du repas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T09:00:00+01:00

2023-02-28T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age maximum 99 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-28 was last modified: by Comment faire pour produire, s’approvisionner et cuisiner des protéines végétales à base de légumineuses à graines en Bretagne ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris