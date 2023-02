Le Gard se transmet avec la Fédération française de la course camarguaise Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris.

Le Gard se transmet avec la Fédération française de la course camarguaise Mardi 28 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

Grâce à un casque de réalité virtuelle, découvrez la ferveur populaire des courses camarguaises sur le stand du Conseil départemental du Gard.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Enrichir, transmettre et partager la mémoire et le patrimoine commun est une des missions centrales du Conseil départemental du Gard.

La course camarguaise et toute sa culture sont une part essentielle de la vie de notre département, de notre région, du lien entre ses habitants et de son économie.

140 communes possèdent des arènes dont les deux tiers sont dans le Gard. Le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse vivent au rythme de ces traditions.

Les comprendre c’est cheminer au coeur de notre identité.

En réalité virtuelle, comme si vous y étiez…

Pendant 7 minutes 30, une vidéo immersive, vous fait découvrir cette culture propre à notre région, où, une fois la course terminée, les taureaux rejoignent leurs prés et leurs troupeaux. Lancé récemment, ce projet innovant a pour volonté de transmettre cette tradition locale propre à la Camargue.

« C’est un outil pédagogique permettant la découverte de la course camarguaise, la transmission, pour tout public, du néophyte au passionné, pour les enfants et les adultes. C’est une expérience qui se veut cohérente, sincère et représentative de la réalité de notre culture, de tous ses acteurs. L’objectif est de donner envie aux utilisateurs de prolonger cette expérience virtuelle par la participation à une véritable course camarguaise » explique Nicolas Triol, Président de la Fédération française de la course camarguaise.

La course camarguaise est bien plus qu’un sport traditionnel extrême à très haute intensité émotionnelle, technique et artistique.

La course camarguaise s’exprime aussi comme un art de vivre authentique au coeur des territoires de Provence et Languedoc, par la beauté de sa nature, la richesse de sa culture et la force de son histoire.

La course camarguaise porte en elle de nobles valeurs de respect et de protection du taureau Camargue et de son environnement, d’intégration et de lien social pour son peuple, d’efforts et d’engagement par le sport, qui donnent un sens fort à son action et un chemin de vie à chacun de ses adeptes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T09:00:00+01:00

2023-02-28T12:00:00+01:00

FFCC Gard