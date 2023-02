Agroécologie : prenez les manettes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D “roots of tomorrow” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Agroécologie : prenez les manettes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D “roots of tomorrow” Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2023, Paris. Agroécologie : prenez les manettes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D “roots of tomorrow” Mardi 28 février, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles

Gratuit

Ce jeu en 3D aborde les transitions agroécologiques au travers de 4 scénarios possibles autour des problématiques de l’agriculture contemporaine Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France “Roots of tommorow” est un jeu de stratégie développé par la start-up Gamibilis sur l’agroécologie, réalisé en 3D temps réel avec le soutien de la Région Bretagne. Ce game for change aborde à travers 4 scénarios dont un breton (exploitation de porcs naisseur-engraisseur dans les Côtes d’Armor), les problématiques de l’agriculture contemporaine (développement local et durable, réduction des intrants…). Le joueur doit gérer une exploitation agricole et réussir sa transition agroécologique en moins de 10 ans, c’est-à-dire atteindre des objectifs précis sur les aspects économiques, environnementaux, sociaux et sanitaires. A vous de jouer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T09:00:00+01:00

2023-02-28T19:00:00+01:00 gamabilis.com

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Agroécologie : prenez les manettes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D “roots of tomorrow” Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-28 was last modified: by Agroécologie : prenez les manettes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D “roots of tomorrow” Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris