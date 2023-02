Des valeurs du sport à celles de l’agro-alimentaire ! Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris.

Des valeurs du sport à celles de l’agro-alimentaire ! Lundi 27 février, 16h00 Paris Expo Porte de Versailles

entrée libre

Témoignage de Eloïse VanRyssel escrimeuse et étudiante en agroalimentaire handicap moteur mi

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

Eloïse VanRyssel escrimeuse et étudiante dans une école d’ingénieur agroalimentaire invite d’autres jeunes à relever ce challenge comme elle de travailler dans le secteur alimentaire. Les métiers alimentaires et les disciplines de l’escrime sont des activités de passion qui renvoient à de la technicité, à de la diversité et à des perspectives d’évolution dès lors que différentes qualités communes sont mises en œuvre au quotidien : Sens de l’observation et de l’analyse ; Rigueur, persévérance et effort ; Alternance entre autonomie et esprit d’équipe.



Eloïse Van Ryssel escrimeuse championne du monde junior