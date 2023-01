Le MiN Nantes Métropole, le marché du Grand Ouest durable et responsable. Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le MiN Nantes Métropole, le marché du Grand Ouest durable et responsable. Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris. Le MiN Nantes Métropole, le marché du Grand Ouest durable et responsable. Lundi 27 février, 15h30 Paris Expo Porte de Versailles Bâtiment à la pointe, politique anti gaspillage et centre de tri : la démarche vertueuse du MiN Nantes Métropole. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{“link”: “https://www.minnantes.com”}] Le MiN Nantes Métropole s’inscrit pleinement dans la transition énergétique du territoire. Le Marché du Grand Ouest, qui est un maillon essentiel de l’écosystème agroalimentaire de la région et au-delà, est le Marché d’Intérêt National le plus moderne de France, équipé de dispositifs environnementaux à la pointe de la technologie. L’objectif, à travers cette transition engagée par le MiN, est d’être exemplaire et aussi de sensibiliser les professionnels et consommateurs sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Le MiN Nantes Métropole s’est fixé un objectif de 80% de tri des déchets et 100% de valorisés. L’objectif a été atteint en un temps record. Le recyclage mis en place permet d’économiser 48 990 m³ d’eau, soit la consommation de 490 foyers pendant 1 an.

Une politique d’anti gaspillage est mise en place sur le MIN. Cette ambition permet l’accès au MIN à des associations caritatives à vocation solidaire, tel que les Secours Populaire qui récupère chaque année plus de 600 tonnes d’invendus en direct des entreprises du MIN. En perpétuelle croissance, le MIN fait appel à d’autres associations : Des femmes en fil, le comptoir des alouettes, les restos du cœur, une vie sans faim, Horeb 44, La halte au cœur…

En matière de RSE, Responsabilité Sociale des Entreprises, le MiN Nantes Métropole travaille aujourd’hui sur de nombreux projets pour poursuivre sa démarche vertueuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T15:30:00+01:00

2023-02-27T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le MiN Nantes Métropole, le marché du Grand Ouest durable et responsable. Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-27 was last modified: by Le MiN Nantes Métropole, le marché du Grand Ouest durable et responsable. Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris