Le Gard se partage avec le breakdance Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Gard se partage avec le breakdance Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2023, Paris. Le Gard se partage avec le breakdance Lundi 27 février, 15h00 Paris Expo Porte de Versailles All’Style, l’association alésienne championne de Hiphop, viendra performer sur le stand du Conseil départemental du Gard. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France All’Style est une association gardoise créée en 2012. Elle fait évoluer son programme, au gré des besoins du public, et des opportunités.

Sa devise : agir pour la diversité des publics et l’accessibilité à tous.

L’association a remporté plusieurs Battle professionnels et a performé lors de la soirée des Trophées des sportifs gardois 2022, une cérémonie qui célèbre les sportifs gardois de l’année.

Dans le Gard, le breakdance prend appui sur des infrastructures performantes. Le Centre sportif départemental de Méjannes-le Clap a obtenu le label Terre de jeux en tant que Centre de préparation des sportifs de breakdance, basket 3×3 , cyclisme et paracyclisme sur route, pour les JO 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T15:00:00+01:00

2023-02-27T18:00:00+01:00 Conseil départemental du Gard Y. Galiotto

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Gard se partage avec le breakdance Paris Expo Porte de Versailles 2023-02-27 was last modified: by Le Gard se partage avec le breakdance Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris