Quelles sont les innovations locales et politiques publiques capables d’affronter les enjeux de sécurité alimentaire en Afrique ?

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, l’AFD, la Cedeao, le Cirad et le Roppa vous invitent à la conférence

« L ’Afrique nourrit les Africains »

En 2021, la FAO estimait qu’un Africain sur cinq souffrait de la faim. Le continent bénéficie pourtant d’une large population de paysans et d’une grande diversité de régimes alimentaires et de modèles agricoles. Au cours de deux tables rondes, les intervenants feront le tour de la richesse des produits et régimes africains, des innovations et savoir-faire locaux et de l’importance des politiques publiques nationales et régionales pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique. A l’heure où les crises internationales mettent en lumière des dépendances du continent aux importations, la production agroalimentaire africaine révèle dans le même temps de nombreux atouts pour se réinventer et choisir sa propre voie de développement, notamment via l’agroécologie.



© Olivier Dende, pour le dP Agroforesterie Cameroun, Cirad