Table ronde autour de la production de la viande, en quoi c'est un allier pour notre nutrition, et un plaisir à part entière. Des intervenants choisis avec soin seront présents pour en parler.

Lors de cette table ronde autour du thème " La viande, du plaisir et aussi un allié nutrition ?", les intervenants sont les suivants : M. Jean-François MARSOLLIER, Éleveur Ferme de Marso

Mme Stéphanie VILLENEUVE, Diététicienne nutritionniste

M. Pascal BARDOU, Ets Lucien

M. Denys DURAND, INRAe

Dates et horaires de début et de fin :

2023-02-27T14:00:00+01:00

2023-02-27T15:00:00+01:00

